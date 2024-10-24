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Швеция временно откажется от соглашения с Россией о двойном налогообложении

Швеция на время приостановит действие закона о двойном налогообложении с Россией

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В феврале следующего года Швеция прекратит действие соглашения с Россией о двойном налогообложении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Швеции.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин уже приостановил действие некоторых пунктов договоров РФ по налогообложению с 38 странами, в числе которых находится и Швеция.

«Сегодня правительство приняло решение о законопроекте, предлагающем приостановить закон о налоговом соглашении между Швецией и Россией... Приостановка означает, что Швеция прекратит применение соглашения до дальнейшего уведомления», — сообщили шведские власти.

Известно, что действие соглашения приостанавливается лишь на время и может быть восстановлено в дальнейшем.

Правительство Швеции объяснило приостановку действиями российской стороны.

«В августе прошлого года Россия объявила, что решила немедленно приостановить применение ряда статей своих налоговых соглашений с 38 странами, которые ввели экономические санкции, включая Швецию. Россия сохранила свою позицию, поэтому Швеция теперь намерена приостановить действие соглашения», — отметили в ведомстве.

Ранее экс-глава НАТО Йенс Столтенберг выразил желание наладить отношения с Россией после холодной войны.

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