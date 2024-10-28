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Небензя заявил об участии США в атаке Израиля на Иран

Небензя: атака Израиля на Иран, совершенная с помощью США, нагнетает обстановку

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John Minchillo/AP

Израильская атака на Иран, осуществленная при поддержке США, которые предоставляют Западному Иерусалиму разведывательные данные, представляет собой нарушение международного права и угрожает стабильности в регионе. С таким утверждением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Более того, насколько мы можем судить, Вашингтон еще и снабжал Западный Иерусалим необходимой для нанесения ударов разведывательной информацией. Данное нападение не только нарушает положения международного права, но и дестабилизирует и без того накаленную до предела ситуацию на балансирующем на грани войны Ближнем Востоке», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. По информации газеты The Jerusalem Post, что в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции атакованы были исключительно военные цели, а не ядерные и нефтяные объекты, что могло бы привести к эскалации конфликта.

Ранее Тегеран заявил, что удары Израиля не повлияли на военный потенциал Ирана.

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Конфликт Ирана и Израиля
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