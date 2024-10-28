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США пригрозили Грузии «последствиями» за текущий курс Тбилиси

Госдеп США пригрозил Грузии последствиями при сохранении текущего курса Тбилиси

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Depositphotos

США не исключают «дальнейших последствий», если власти Грузии продолжат придерживаться нынешнего курса. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга.

«Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь», — сказал Миллер, комментируя итоги выборов в Грузии и политику Тбилиси.

Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании сообщений о возможных нарушениях, которые произошли в ходе выборов.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

28 октября представитель главы Евродипломатии Набиля Массрали сообщила, что министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят ситуацию в Грузии после парламентских выборов на заседании 18 ноября в Будапеште. По ее словам, европейские министры сформулируют окончательную позицию после получения финального доклада ОБСЕ.

Ранее Зурабишвили призвала США и ЕС поддержать протесты в Грузии.

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Выборы в Грузии
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