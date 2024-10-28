Байден одной фразой отреагировал на якобы отправку войск КНДР в Россию

Президент США Джо Байден прокомментировал сообщения о якобы отправке Северной Кореей солдат в Россию для участия в конфликте на Украине, передает «Европейская правда».

На вопрос журналиста о том, как Байден оценивает присутствие северокорейских войск в России, он сказал, что «это очень опасно, очень опасно».

28 октября официальный представитель ведомства Сабрина Сингх заявила, что Северная Корея отправила около десяти тысяч солдат в Россию для последующего участия в конфликте против Украины. По ее словам, часть военных из КНДР уже передислоцировались ближе к территории Украины.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

Ранее перебежчики из КНДР захотели на Украину, чтобы вести психологическую войну.