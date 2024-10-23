Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан заявил, что Венгрия не станет марионеткой Евросоюза

Премьер Орбан: Венгрия не боится шантажа и не станет марионеткой Евросоюза

close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Венгрия не боится шантажа со стороны Брюсселя и будет сражаться, чтобы не стать марионеткой Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр стран Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал, выступая по случаю годовщины начала венгерских событий 1956 года.

«Мы знаем, что нас хотят втянуть в войну, на нас хотят натравить мигрантов, хотят отдать наших детей гендерным активистам. Мы знаем, что они уже выбрали для нас марионеточное правительство и партию», — сказал он.

Однако развития событий, в котором Венгрия станет марионеткой ЕС, не будет. Венгры будут сражаться за свою свободу, отметил Орбан.

23 октября 1956 года в Венгрии началось восстание против советской власти. Оно продлилось до 11 ноября и закончилось тем, что войска СССР подавили протест.

Недавно Орбан также заявил, что Киев и Брюссель стремятся втянуть всю Европу в войну с Россией путем приглашения Украины в НАТО. Таким образом венгерский лидер прокомментировал «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее в Венгрии назвали «план победы» Зеленского дорогой к третьей мировой войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами