Венгрия не боится шантажа со стороны Брюсселя и будет сражаться, чтобы не стать марионеткой Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр стран Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал, выступая по случаю годовщины начала венгерских событий 1956 года.

«Мы знаем, что нас хотят втянуть в войну, на нас хотят натравить мигрантов, хотят отдать наших детей гендерным активистам. Мы знаем, что они уже выбрали для нас марионеточное правительство и партию», — сказал он.

Однако развития событий, в котором Венгрия станет марионеткой ЕС, не будет. Венгры будут сражаться за свою свободу, отметил Орбан.

23 октября 1956 года в Венгрии началось восстание против советской власти. Оно продлилось до 11 ноября и закончилось тем, что войска СССР подавили протест.

Недавно Орбан также заявил, что Киев и Брюссель стремятся втянуть всю Европу в войну с Россией путем приглашения Украины в НАТО. Таким образом венгерский лидер прокомментировал «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее в Венгрии назвали «план победы» Зеленского дорогой к третьей мировой войне.