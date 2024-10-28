Еще одна страна осудила удар Израиля по Ирану

Министерство иностранных дел Армении осудило недавний удар Израиля по Ирану. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

«Армения осуждает действия, направленные на подрыв международной безопасности, выраженные также в действиях против Исламской Республики Иран на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

В МИД Армении добавили, что республика «глубоко обеспокоена» развитием событий в более широком регионе. Также во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что дипломатия позволит защитить международное право и предотвратить «дальнейшее нежелательное развитие событий».

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана, в том числе по объектам по производству ракет и системам противовоздушной обороны. Газета The Jerusalem Post писала, что в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35.

Израильские военные также утверждали, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Однако секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан заявил, что ракетный удар Израиля по Ирану никак не повлиял на оборонный потенциал исламской республики.

Ранее армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из Ливана.