Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще одна страна осудила удар Израиля по Ирану

МИД Армении осудил израильский удар по Ирану

close
Hussein Malla/AP

Министерство иностранных дел Армении осудило недавний удар Израиля по Ирану. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

«Армения осуждает действия, направленные на подрыв международной безопасности, выраженные также в действиях против Исламской Республики Иран на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

В МИД Армении добавили, что республика «глубоко обеспокоена» развитием событий в более широком регионе. Также во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что дипломатия позволит защитить международное право и предотвратить «дальнейшее нежелательное развитие событий».

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана, в том числе по объектам по производству ракет и системам противовоздушной обороны. Газета The Jerusalem Post писала, что в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35.

Израильские военные также утверждали, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Однако секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан заявил, что ракетный удар Израиля по Ирану никак не повлиял на оборонный потенциал исламской республики.

Ранее армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из Ливана.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами