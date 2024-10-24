Индия и ЮАР предпочли саммит БРИКС поездке на саммит Содружества наций

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса не поехали на саммит стран Содружества наций, который возглавляет Великобритания, вместо этого посетив саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает Bloomberg.

Саммит Содружества наций — объединения 56 государств, исторически связанных с Великобританией — стартовал на Самоа 21 октября. Для нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера он станет первым, его прибытие ожидается в четверг, 24 октября.

Во время полета на Самоа Стармер сказал журналистам, что выбор саммита, на котором будут присутствовать лидеры, остается за ними. Он отверг мнения о том, что встреча лидеров в Казани затмила мероприятие в Самоа.

Кроме того, Стармер отклонил призывы некоторых стран Карибского бассейна к европейским странам возместить им историческое наследие рабства.

«Нужно смотреть вперед, а не назад, — сказал Стармер. — Я бы предпочел засучить рукава и работать с ними над текущими проблемами, с которыми мы столкнемся в будущем, а не тратить много времени на прошлое — вот что меня интересует».

23 октября статью на ту же тему выпустило издание Politico, указавшее, что некоторые союзники Великобритании предпочли саммит БРИКС встрече глав стран Содружества наций.

Ранее Euronews сообщил о нервозности европейских чиновников из-за саммита БРИКС.