Китай и ЮАР выступили за мирные переговоры между Россией и Украиной

Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР) считают, что конфликт на Украине должен быть разрешен политически. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Пекине.

Согласно документу, обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение для кризиса. Китай и ЮАР призвали Россию и Украину не допускать расширения, эскалации боевых действий, а также «подливания масла в огонь».

До этого в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что Евросоюз (ЕС) считает участие Китая в будущей мирной конференции по Украине ключевым, поскольку Пекин близок к Москве. В ЕК также отметили, что участие России в это мероприятии будет необходимо, однако при этом не ЕС должен решать, когда.

29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что РФ всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области разговоры об этом более неактуальны.

Ранее Зеленский раскритиковал план Китая по мирному урегулированию на Украине.