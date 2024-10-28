В Узбекистане признали прошедшие парламентские выборы успешными

В суды Узбекистана не поступало сообщений о вмешательствах на выборах в парламент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Верховного суда республики Шухрата Полванова.

«Надо отметить, что ни одного сообщения, связанного с вмешательством в процесс проведения выборов, в том числе в деятельность избирательных комиссий, зарегистрировано не было», — заявил Полванов.

Выступая в пресс-центре центрального избирательного комитета Узбекистана, Полванов заявил, что выборы прошли успешно.

До этого заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Бахром Кучкаров заявил, что парламентские выборы в стране состоялись.

В выборах участвовали пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия «Миллий тикланиш», Экологическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Социал-демократическая партия «Адолат».

Ранее глава МИД Узбекистана заявил, что Москве и Ташкенту важен принцип невмешательства.