В Иране заявили, что заставят любого агрессора сожалеть о содеянном

Иран может дать такой ответ любому агрессору, что он пожалеет о содеянном. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти.

«Как свидетельствует история, мы никогда не начинали войн, и ирано-иракская война послужила ярким примером такой политики. Тем не менее мы можем ответить на акт агрессии таким образом, что любой агрессор пожалел бы о содеянном», — подчеркнул советник.

Как пишет FT, в то время как правительство Ирана уделяет приоритетное внимание укреплению отношений с соседними государствами, оно также работает над восстановлением напряженных связей с европейскими странами и остается открытым для возобновления дискуссий о ядерном противостоянии с США.

До этого Велаяти также заявлял, что Иран открыт для сотрудничества с западными странами при условии уважения суверенитета Тегерана.

Как уточняется в материале FT, такое заявление Велаяти сделал на следующий день после того, как израильские военные самолеты нанесли удары по многочисленным военным объектам в провинциях Ирана.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Ранее президент Ирана пообещал врагам страны «взвешенный и продуманный» ответ.