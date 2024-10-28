Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране заявили, что заставят любого агрессора сожалеть о содеянном

Советник верховного лидера Ирана Велаяти: агрессоры пожалеют о содеянном

close
Vahid Salemi/AP

Иран может дать такой ответ любому агрессору, что он пожалеет о содеянном. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти.

«Как свидетельствует история, мы никогда не начинали войн, и ирано-иракская война послужила ярким примером такой политики. Тем не менее мы можем ответить на акт агрессии таким образом, что любой агрессор пожалел бы о содеянном», — подчеркнул советник.

Как пишет FT, в то время как правительство Ирана уделяет приоритетное внимание укреплению отношений с соседними государствами, оно также работает над восстановлением напряженных связей с европейскими странами и остается открытым для возобновления дискуссий о ядерном противостоянии с США.

До этого Велаяти также заявлял, что Иран открыт для сотрудничества с западными странами при условии уважения суверенитета Тегерана.

Как уточняется в материале FT, такое заявление Велаяти сделал на следующий день после того, как израильские военные самолеты нанесли удары по многочисленным военным объектам в провинциях Ирана.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Ранее президент Ирана пообещал врагам страны «взвешенный и продуманный» ответ.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами