Экс-премьер Украины заявил, что Зеленский играет роль президента, как в фильме

Украинский лидер Владимир Зеленский случайно попал на свою должность, он играет роль президента, как он это делал и в фильме. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Послушайте, что он без бумажки говорит, когда ему приходится это делать? Это же достаточно ограниченный человек, который случайно попал на такую огромную должность и играет роль президента. Он в фильме играл эту роль, и сейчас играет», — отметил он.

Азаров подчеркнул, что не представляет, о чем Зеленский может думать, если ранее «бегал между столиками и собирал чаевые». «Что, у него за эти годы прибавилось военного образования, кругозора, знаний?» — задал риторический вопрос экс-премьер.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «план победы» Зеленского несерьезен и читается как не очень увлекательный комикс.

Ранее Зеленский отказался звать Россию на саммит мира до реализации его «плана победы».