Запад создает искусственные и не имеющие связи с реальными нуждами простых людей барьеры и использует их как лозунги для вмешательства во внутренние дела стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Чехии с днем основания независимой республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента страны.

«Главной целью для нас всегда являлось сохранение мира и согласия в общем европейском доме. Этого можно достичь только без диктата, ультиматумов и нелегальных ограничений, признавая право каждой нации на самоопределение и выбор своего пути развития», — говорится в заявлении Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что созданные Западом барьеры являются искусственными и служат для вмешательства во внутренние дела стран под лозунгами о демократизации и борьбе с коррупцией.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что одним из главных факторов высокой активности избирателей на парламентских выборах стали опасения народа страны быть вовлеченным в войну в случае прихода к власти оппозиции.

Ранее в Совфеде констатировали провал плана Запада по смене власти в Грузии.