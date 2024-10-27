Появилось видео, как в Ужгороде прохожий бросает остановившего его военного через плечо

В Ужгороде на западе Украины мужчина бросил военного через плечо на землю и скрылся. Видео инцидента опубликовала «Страна.ua».

Пользователи в местных пабликах предположили, что мужчина в военной форме был сотрудником ТЦК (территориального центра комплектования, т.е. военкомата). На видеозаписи видно, как пострадавший встает после падения, пытается догнать бросившего его на землю, но снова падает.

Украинские СМИ с начала октября сообщают об участившихся рейдах сотрудников ТЦК в общественных местах. Военкомы проводили облавы в ресторанах, ночных клубах, спортклубах и торговых центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова, Хмельницкого и других городов.

Один из самых массовых рейдов произошел 11 октября рядом с Дворцом спорта в Киеве, где в тот день проходил концерт музыкальной группы «Океан Эльзы». По данным телеканала ТСН, около 50 сотрудников ТЦК и полицейских проверяли документы у мужчин. Некоторых из них насильно заталкивали в автобусы под крики толпы, которая скандировала «Позор!». «Страна.ua» назвала участившиеся облавы на военнообязанных на Украине самой мощной активизацией «улично-принудительной» мобилизации» с момента начала конфликта.

Ранее на Украине призвали «бить по хребту» уклонистов.