В McDonald's заявили, что не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты США

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты США. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на внутренний документ компании.

«McDonald's не поддерживает кандидатов на выборные должности, и это остается верным для этой гонки за должность следующего президента», — сказано в заявлении McDonald's.

20 октября кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп недолго поработал в одном из заведений McDonald's, расположенном в штате Пенсильвания. Бывший американский президент попробовал себя в работе на кухне и пункте приема заказов на фоне критики кандидата в главы государства от демократов Камалы Харрис, утверждающей, что одной из первых ее работ был McDonald's. По мнению Трампа, действующий вице-президент США лжет и никогда не работала в этой сети ресторанов быстрого питания.

В августе кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил, что Харрис начинала свою карьеру в McDonald's и умеет сервировать мороженое. По его словам, политик работала в ресторане этой сети, чтобы свести концы с концами.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что действующий президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Ее соперником стал Трамп.

Ранее в России оценили шансы Трампа и Харрис на победу на выборах.