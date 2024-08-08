Талибы будут наказывать госслужащих за пропуск молитв

Лидер «Талибана» (организация запрещена в России) (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Хайбатулла Ахундзада издал указ, согласно которому государственные служащие, которые постоянно пропускают коллективные молитвы без уважительной причины, будут подвергаться наказанию в соответствии с ханафитским правом. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Журналисты поясняют, что, согласно указу, все служащие и чиновники государственных департаментов должны совершать пять ежедневных молитв в установленное время. При этом не поясняется, какое именно наказание грозит нарушителям.

В начале августа 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

В июле текущего года посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что талибы борются с терроризмом, они стали союзниками РФ в искоренении этой угрозы.

Ранее в Талибане прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ(организация запрещена в России).