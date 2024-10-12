У президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, осталось мало времени. Об этом сообщил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Дотком организовал опрос подписчиков: 81,4% респондентов заявили, что президент России Владимир Путин мог бы одержать победу на выборах на Украине, оставив Зеленского позади. В опросе приняли участие около 26 тысяч человек.

«У Зеленского остается мало времени», — подвел итоги опроса Дотком.

Кроме того, бизнесмен заявлял, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. По его мнению, средства массовой информации не могут об этом говорить до выборов президента США, которые пройдут 5 ноября.

Британская газета Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с РФ об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее в конгрессе США заявили, что Зеленский потерял благосклонность американцев.