Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дотком заявил, что у Зеленского осталось мало времени

Дотком: у Зеленского осталось мало времени

close
Jeff Overs/BBC/Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, осталось мало времени. Об этом сообщил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Дотком организовал опрос подписчиков: 81,4% респондентов заявили, что президент России Владимир Путин мог бы одержать победу на выборах на Украине, оставив Зеленского позади. В опросе приняли участие около 26 тысяч человек.

«У Зеленского остается мало времени», — подвел итоги опроса Дотком.

Кроме того, бизнесмен заявлял, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. По его мнению, средства массовой информации не могут об этом говорить до выборов президента США, которые пройдут 5 ноября.

Британская газета Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с РФ об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее в конгрессе США заявили, что Зеленский потерял благосклонность американцев.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами