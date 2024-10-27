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Санду не стала на русском отвечать про статус языка

Санду на дебатах не стала отвечать на русском про статус языка в Молдавии

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду на дебатах кандидатов в главы государства не стала отвечать на русском языке на вопрос оппонента Александра Стояногло о статусе этого языка в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Стояногло на русском языке спросил у Санду, что для нее ценнее в опыте евроинтеграции Румынии: принятие Европейской хартии региональных языков или вступление в НАТО.

«Я буду поддерживать развитие всех языков в Молдавии. У нас — нейтральная страна», — сказала Санду на молдавском языке.

Также Санду во время дебатов заявила, что Молдавии пришлось ввести санкции против России, чтобы республика сама не попала под ограничительные меры мирового сообщества. При этом Стояногло отметил, что решением о введении санкций Санду лишила граждан Молдавии рынков сбыта и дешевых энергоресурсов.

20 октября в Молдавии прошли выборы президента. В первом туре Санду после обработки 100% протоколов получила 42,45% голосов, Стояногло — 25,99%.

Ранее Песков заявил, что Россия не вмешивалась в проведение референдума в Молдавии.

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