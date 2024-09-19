В Молдавии допустили введение энергетической блокады Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду может организовать энергетическую блокаду Приднестровья. Об этом заявил газете «Известия» руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон.

«Я думаю, самый большой риск связан с транзитом газа через Украину. Если он перекроется с 1 января и официальный Кишинев не будет готов предоставить необходимый объем газа по альтернативному маршруту — это будет экономическим и энергетическим коллапсом для Приднестровья», — сказал политик.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины» не будет продлевать договор с российским холдингом «Газпром» после 2024 года. Он подчеркнул, что после истечения срока действия соглашения в страны Европы перестанет осуществляться транзит российского газа через его страну.

10 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Европа готовится к возможному прекращению транзита российского газа через Украину к концу года. По оценкам аналитика ExPro Consulting Михаила Свищо, прекращение поставок может означать для Киева потерю до $800 млн в год в виде транзитных сборов.

Ранее Румыния заявила о невозможности снабжать Молдавию и Украину электричеством.