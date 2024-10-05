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Додон назвал Санду роботом, которым управляет Запад

Додон назвал президента Молдавии Санду роботом, которым управляют из США и ЕС

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Liesa Johannssen/Reuters

Политика президента Молдавии Майи Санду показывает, что она является «роботом с внешним управлением», которым командуют из США и ЕС. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

«Майя Санду — это робот с внешним управлением. «Пульт», через который ею управляют, находится в Брюсселе, Вашингтоне и у Сороса», — отметил бывший молдавский лидер.

Санду, подчеркнул Додон, является временщиком, «который сразу после потери власти сбежит на Запад и получит теплое местечко в МВФ или Всемирном банке за то, что предал интересы своей страны».

До этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан во время выступления на Генассамблее ООН потребовал от России вывести войска с территории Приднестровья.

Он заверил, что Кишинев привержен к справедливому и мирному решению ситуации в Приднестровье. Премьер также подчеркнул, что «мир, безопасность, процветание и свобода выбора — это сегодня основная повестка Молдавии».

Ранее Захарова оценила масштаб раскола в Молдавии из-за Приднестровья.

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