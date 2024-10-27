Власти США разработали засекреченные пункты к так называемому «плану победы» Владимира Зеленского. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем канале в Telegram.

«Кто подготовил Зеленскому секретные положения к его так называемому «плану победы»? США», — написал Азаров, подчеркнув, что оглашение Зеленским «плана победы» было своеобразным ультиматумом США России.

16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной Раде Украины свой «план победы». В этом документе содержится несколько основных пунктов, а также три секретных дополнения. В частности, первый пункт предполагает вступление Украины в НАТО, второй — отмену ограничений на применение дальнобойного оружия против российских объектов, а третий — создание на территории Украины «комплексного неядерного пакета сдерживания» для России. Зеленский отметил, что реализация этого плана зависит от поддержки со стороны международных партнеров.

24 октября Зеленский заявил, что привлечь Россию к участию в потенциальном саммите мира будет возможно только после реализации его так называемого «плана победы».

Ранее Лукашенко сказал, что план Зеленского не соответствует ситуации на фронте.