Никто не сможет предоставить фактов нелегитимности прошедших в Грузии парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Политик также прокомментировал заявление главы комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона о фальсификации результатов выборов, которое он сделал в соцсети X. По словам Кобахидзе, подобные претензии должны быть подкреплены доказательствами.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. По данным Центризбиркома (ЦИК) Грузии, правящая фракция «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов, а оппозиция вместе около 37%.

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в республике состоявшимися. При этом грузинская оппозиция заявила о непризнании итогов парламентских выборов.

Ранее в Совфеде констатировали провал плана Запада по смене власти в Грузии.