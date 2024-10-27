Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пройдет заседание российско-сербской межправкомиссии

Министр Попович: Сербия и РФ обсудят большую повестку в рамках межправкомиссии

close
Darko Vojinovic/AP

Представители Москвы и Белграда обсудят большую повестку на предстоящем заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом в комментарии ТАСС заявил сербский министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества, Ненад Попович.

Он отметил, что заседание межправительственной комиссии запланировано на 20–21 ноября 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

«Будем готовить после долгого времени новое заседание межправительственной комиссии между Сербией и Россией. <...> Я уверен, что на этом заседании будем обсуждать и принимать решения по всем самым главным и большим пунктам», — подчеркнул Попович.

Министр добавил, что его страна по-прежнему открыта для сотрудничества со всеми государствами мира. В том числе это касается России.

26 октября президент Сербии Александар Вучич заявил, что не смог присутствовать на саммите БРИКС в России из-за специфики отношений республики с Европейским союзом (ЕС). По его словам, Брюссель не хочет видеть, как Белград взаимодействует с Москвой.

Ранее в сербском правительстве назвали БРИКС «надеждой человечества».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами