В Петербурге пройдет заседание российско-сербской межправкомиссии

Представители Москвы и Белграда обсудят большую повестку на предстоящем заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом в комментарии ТАСС заявил сербский министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества, Ненад Попович.

Он отметил, что заседание межправительственной комиссии запланировано на 20–21 ноября 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

«Будем готовить после долгого времени новое заседание межправительственной комиссии между Сербией и Россией. <...> Я уверен, что на этом заседании будем обсуждать и принимать решения по всем самым главным и большим пунктам», — подчеркнул Попович.

Министр добавил, что его страна по-прежнему открыта для сотрудничества со всеми государствами мира. В том числе это касается России.

26 октября президент Сербии Александар Вучич заявил, что не смог присутствовать на саммите БРИКС в России из-за специфики отношений республики с Европейским союзом (ЕС). По его словам, Брюссель не хочет видеть, как Белград взаимодействует с Москвой.

Ранее в сербском правительстве назвали БРИКС «надеждой человечества».