В Молдавии анонсировали второй тур выборов президента

На выборах президента Молдавии пройдет второй тур, в который выйдут действующая глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. Об этом ТАСС заявил бывший молдавский президент, лидер социалистов Игорь Додон.

«Блицкриг Санду и ее правящей Партии действия и солидарности победить уже в первом туре с помощью фальсификаций и применения административного ресурса провалился. Я уверен, что народный кандидат Стояногло, которого поддержали социалисты, выиграет у Санду во втором туре», — сказал Додон.

Президентские выборы в Молдавии стартовали утром 20 октября. За пост борются 11 кандидатов, в том числе Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

По подсчетам ЦИК Молдавии, после обработки 61,96% протоколов лидирует Санду с 36,16% голосов, на второй строчке Стояногло — 28,97%.

Параллельно с выборами президента в Молдавии проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. По результатам обработки 53% протоколов, большинство граждан выступили против данной инициативы.

Ранее Санду обвинили в «краже» президентских выборов.