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Президент Азербайджана поздравил правящую партию Грузии с победой на выборах

Алиев поздравил Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на выборах

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьера Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах в стране. Письмо Алиева приводит его пресс-служба.

«Сердечно поздравляю вас с результатами состоявшихся в Грузии парламентских выборов и победой партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», являющуюся ведущей политической силой вашей страны», — говорится в письме.

Алиев выразил надежду на дальнейшее устойчивое развитие отношений между Азербайджаном и Грузией и пригласил Кобахидзе совершить официальный визит в страну.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Три основные оппозиционные партии сообщили, что не признают итоги парламентских выборов в стране. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получает 54,2%, а оппозиция вместе около 37%.

Ранее в Совфеде констатировали провал плана Запада по смене власти в Грузии.

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