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В МИД заявили, что верующие не хотят запрета УПЦ

Посол Аскальдович: миллионы верующих не хотят запрета УПЦ, к которому ведет Киев

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РИА Новости

Миллионы верующих не хотят запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ), к которому в настоящее время ведет Киев и его западные кураторы. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

«Трудно судить, удастся ли, даже применяя физическую силу, запретить каноническое православие в этой стране. Я надеюсь, что нет. Этого не хотят миллионы искренне верующих людей», — сказал дипломат.

Аскальдович добавил, что русские и украинцы были единым народом Древней Руси, который «крестился в одной купели». Они имеют общую христианскую историю, в связи с чем никакие репрессии не смогут повлиять на мнение людей, считает посол.

В этом же интервью Аскальдович заявил, что США вместе с Константинопольским патриархатом несут основную ответственность за православный раскол на Украине. По словам дипломата, недружественные России страны заняли позицию невмешательства относительно гонений Киева на УПЦ и молчаливо соглашались с происходящим.

Ранее Иерусалимский патриархат призвал отменить запрет УПЦ на Украине.

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