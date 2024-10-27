В МИД России назвали ответственных за православный раскол на Украине

Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил в интервью РИА Новости, что США вместе с Константинопольским патриархатом несут основную ответственность за православный раскол на Украине.

По словам дипломата, недружественные России страны заняли позицию невмешательства относительно гонений Киева на Украинскую православную церковь (УПЦ) и молчаливо соглашались с происходящим. Аскальдович считает, что противостоящие России государства хотели бы запретить все русское.

«Есть страна, о которой я все-таки хотел бы упомянуть, - это Соединенные Штаты Америки, которые давно вынашивают планы по ликвидации канонического православия на Украине. Именно при их негласной закулисной поддержке и давлении Константинопольский патриархат (Фанар) всячески содействовал созданию раскольнической Православной церкви Украины и предоставил ей «томос» (указ. — «Газета.Ru») об автокефалии», — сказал посол.

В августе текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, целью которого является запрет в стране Русской православной церкви (РПЦ) и «аффилированных» с ней организаций. Как указали в украинском парламенте, закон запрещает пропаганду идеологии «русского мира» и использование религиозных организаций для ее продвижения.

Ранее неизвестные забросали яйцами храм Украинской православной церкви.