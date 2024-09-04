Иерусалимский патриархат прокомментировал запрет УПЦ на Украине

Иерусалимский патриархат осудил законом, который может запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом сообщается в заявлении отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Иерусалимский патриархат, вместе с рядом других патриархов и предстоятелей церквей, осуждает принятие Верховной радой Украины нового закона 20 августа, который предполагает запрет богослужений в храмах УПЦ. Такое коллективное наказание множества верующих не способствует единству и миру. Нельзя оправдывать использование религиозных убеждений как оружия; мы должны гарантировать, что каждый, кто хочет молиться, сможет делать это в соответствии со своей совестью», — говорится в заявлении.

Патриархат призвал Верховную раду пересмотреть и отменить этот закон ради благополучия всех верующих в Украине.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата) и Православной церковью Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической).

В 2019 году Православная церковь Украины получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

ПЦУ стала объединительным проектом, к ней присоединились верующие провозглашенной в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой церкви стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.

К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

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