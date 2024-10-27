В МИД РФ заявили о травле РПЦ в Чехии

В настоящее время правительство Чехии пытается незаконно выдворить Русскую православную церковь (РПЦ) с территории своей страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

«То, что происходит сегодня в Чехии в отношении РПЦ и местной автокефальной церкви, иначе как травлей не назовешь», — сказал дипломат.

Аскальдович обратил внимание на проблемы храма святых Петра и Павла в Карловых Варах. Посол отметил, что настоятель церкви отец Николай был лишен права на жительство в Чехии, что привело к приостановке работы отдельных приходов. При этом власти страны, по словам дипломата, не назвали ни одной конкретной «операции», которые послужили причиной для подобного решения.

В конце августа Чешское информационное агентство (ЧТК) сообщило, что комитет по безопасности верхней палаты парламента Чехии призвал правительство республики проверить деятельность РПЦ и Православной церкви Чехии. По данным ЧТК, причиной тому послужило подозрение в проведении операций, направленных на расширение российского влияния в стране.

Несколькими часами ранее Аскальдович заявил, что Москва требует прекратить политику властей стран Прибалтики, грозящих мерами вплоть до закрытия в адрес местных православных церквей за упоминание связей с Русской православной церковью.

Ранее патриарх Кирилл призвал отразить атаки на церковь.