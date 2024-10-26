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Захарова прокомментировала закон, позволяющий иностранцам служить в ВСУ офицерами

Захарова: иностранные командиры будут бросать украинцев в «мясные штурмы»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подписание президентом Украины закона, который позволит нанимать иностранцев на офицерские должности в ВСУ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая их на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет», — отметила Захарова.

26 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам служить в украинской армии на командных должностях.

Перед этим, 10 октября, закон о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами был одобрен депутатами Верховной рады. Он позволяет привлекать граждан других государств не только как рядовых и сержантов, но и в качестве офицеров.

Замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев признал трудности с комплектованием командного состава ВСУ и заявил, что восполнить пробел планируется за счет уволенных в запас западных военных.

Ранее Зеленский заявил, что Украине придется «воевать» в Европе против КНДР.

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