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На Украине иностранцам разрешат служить в армии на офицерских должностях

Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам служить в ВСУ офицерами

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Olivier Matthys/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам служить в украинской армии на командных должностях. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Перед этим, 10 октября, закон о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами был одобрен депутатами Верховной рады. Он позволяет привлекать граждан других государств не только как рядовых и сержантов, но и в качестве офицеров.

Замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев признал трудности с комплектованием командного состава ВСУ и заявил, что восполнить пробел планируется за счет уволенных в запас западных военных.

С начала октября украинские СМИ сообщают об участившихся рейдах на военнообязанных, что не всегда встречает понимание со стороны жителей. В частности, локальный бунт с протестом против задержания мужчин был устроен в Одессе на рынке «Седьмой километр». О том, зачем военкомы проводят такие рейды — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине решили частично возобновить оформление брони от мобилизации.

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