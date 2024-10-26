В Совфеде заявили, что в США готовят фальсификацию выборов

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил в своем Telegram-канале, что в Демократической партии готовят фальсификацию президентских выборов в США, разрешая в подконтрольных им штатах голосовать мигрантам.

«В США демократы готовят массированную фальсификацию выборов через привлечение к голосованию незаконных мигрантов», — написал он.

По его словам, для этого демократы в 14 штатах приняли законы, запрещающие запрашивать удостоверение личности при голосовании. Он отметил, что это в основном северо-восток и западные штаты.

Пушков до этого заявлял, что Демократическая партия США может рассчитывать на нечестные выборные технологии для победы своего кандидата на президентских выборах Камалы Харрис. Так он отреагировал на заявление конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлор Грин о возможных проблемах с аппаратами для голосования в ноябре.

Ранее Пушков заявил, что у Запада «явно-что-то не заладилось» с изоляцией России.