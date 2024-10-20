В России рассказали, как Харрис собирается победить Трампа

Демократическая партия США могут рассчитывать на нечестные выборные технологии для победы своего кандидата на президентских выборах Камалы Харрис, допустил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так, в своем Telegram-канале он отреагировал на заявление конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлор Грин о возможных проблемах с аппаратами для голосования в ноябре.

«Грин — член палаты представителей США — предупредила, что машины для голосования в колеблющихся штатах настроены таким образом, чтобы перебрасывать голоса, поданные за Трампа, на счет Камалы Харрис. Она уверена, что готовится массированный подлог в духе выборов 2020 года <...> Можно предположить, что только на эту «выборную технологию» — в условиях наметившегося отставания Харрис от Трампа — и рассчитывают демократы», — написал Пушков.

Он добавил, что в случае реализации сценария, описанного конгрессвумен Грин, популярность кандидатов и уровень их поддержки в обществе станет не важен. Пушков подчеркнул, что потеряют смысл опросы общественного мнения относительно обоих кандидатов.

Ранее Трамп заявил об угрозе Харрис для США.