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В России рассказали, как Харрис собирается победить Трампа

Сенатор Пушков: отставание Харрис от Трампа может устранить подлог на выборах

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Brian Snyder/Reuters

Демократическая партия США могут рассчитывать на нечестные выборные технологии для победы своего кандидата на президентских выборах Камалы Харрис, допустил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так, в своем Telegram-канале он отреагировал на заявление конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлор Грин о возможных проблемах с аппаратами для голосования в ноябре.

«Грин — член палаты представителей США — предупредила, что машины для голосования в колеблющихся штатах настроены таким образом, чтобы перебрасывать голоса, поданные за Трампа, на счет Камалы Харрис. Она уверена, что готовится массированный подлог в духе выборов 2020 года <...> Можно предположить, что только на эту «выборную технологию» — в условиях наметившегося отставания Харрис от Трампа — и рассчитывают демократы», — написал Пушков.

Он добавил, что в случае реализации сценария, описанного конгрессвумен Грин, популярность кандидатов и уровень их поддержки в обществе станет не важен. Пушков подчеркнул, что потеряют смысл опросы общественного мнения относительно обоих кандидатов.

Ранее Трамп заявил об угрозе Харрис для США.

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Выборы в США — 2024
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