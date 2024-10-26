Страны Запада мечтают развязать войну в Грузии, чтобы Россия отвлеклась от специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с телеканалом RT заявил генеральный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

По его словам, за 35 лет Грузия ничего не получила от западных государств, кроме обещаний и войны.

Политик отметил, что республика лишилась территории, она потеряла почти половину своего населения.

«Из процветающей страны, которая была у нас в 1989 году, мы получили полуколонию, которой уже больше 30 лет правит Запад», — сказал он.

Он также подчеркнул, что Грузия должна наладить отношения с Российской Федерацией. Этому способствует прагматичная политика правящей партии республики «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», добавил Жгенти.

26 октября основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, у «иностранной агентуры» есть срочное задание вовлечь страну в боевые действия.

Ранее президент Грузии пообещала Западу партнерство, «которое им и не снилось».