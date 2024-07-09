Судившегося с ветераном СВО депутата лишили еще одной должности

Депутат Государственной Думы Геннадий Семигин, который вел судебное разбирательство с ветераном СВО Евгением Рассказовым (Топазом), лишился еще одной должности — членства в совете по национальным отношениям. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о лишении Семигина места в совете по нацотношениям было принято указом президента России Владимира Путина.

В феврале Семигин подал иск в суд против Рассказова, требуя шесть миллионов рублей компенсации за клевету на его честь, достоинство и деловую репутацию.

Причиной для судебного разбирательства послужила публикация на сайте организации «Патриоты России», которую возглавлял сам Семигин. В этой публикации утверждалось, что российских военнослужащих приходится «загонять пинками на поле боя» в батальоне «Ахмат».

Семигин заявил, что запись появилась из-за взлома, но Рассказов высказал критику в адрес депутата, не поверив его объяснениям. В середине апреля суд присудил Семигину 500 тысяч рублей.

После того как это дело стало широко обсуждаться в обществе, Семигин лишился должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей.

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