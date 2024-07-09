Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Судившегося с ветераном СВО депутата лишили еще одной должности

Судившийся с ветераном СВО депутат Семигин лишился еще одного кресла

close
100%
Павел Кашаев/Global Look Press

Депутат Государственной Думы Геннадий Семигин, который вел судебное разбирательство с ветераном СВО Евгением Рассказовым (Топазом), лишился еще одной должности — членства в совете по национальным отношениям. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о лишении Семигина места в совете по нацотношениям было принято указом президента России Владимира Путина.

В феврале Семигин подал иск в суд против Рассказова, требуя шесть миллионов рублей компенсации за клевету на его честь, достоинство и деловую репутацию.

Причиной для судебного разбирательства послужила публикация на сайте организации «Патриоты России», которую возглавлял сам Семигин. В этой публикации утверждалось, что российских военнослужащих приходится «загонять пинками на поле боя» в батальоне «Ахмат».

Семигин заявил, что запись появилась из-за взлома, но Рассказов высказал критику в адрес депутата, не поверив его объяснениям. В середине апреля суд присудил Семигину 500 тысяч рублей.

После того как это дело стало широко обсуждаться в обществе, Семигин лишился должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей.

Ранее Кадыров оценил работу Путина в период СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами