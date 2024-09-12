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Российский военкор заявил, что у Киева кончились мотивированные бригады ВСУ под Курском

Военкор Коц: моральный дух солдат ВСУ в Курской области начинает сильно падать

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Моральный дух военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Курской области, начинает сильно падать. Об этом сказал военный корреспондент Александр Коц в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, в начале вторжения на российскую территорию бойцы ВСУ были «нацелены на результат». Поначалу они были подготовленными и у них была мотивация, но со временем этот «запал» пропал. Подобная ситуация происходит на Запорожском, Торецком, Артемовском и Донецком направлениях, отметил журналист.

Коц добавил, что на Курском и других направлениях можно увидеть только «вялый пластилин». Многие военные прибыли на место с улиц в Виннице и Сумах, они участвуют в боевых действиях несколько недель. Свой первый боевой опыт такие солдаты получают под Курском, и он становится неудачным.

Пленный украинский боец Сергей Стадник рассказывал, что командование бросило мобилизованных на произвол судьбы. Как рассказал военнослужащий, офицеры обманом заставляли рядовых солдат идти на позиции, убеждая, что им всего лишь надо постоять в обороне.

Ранее жена мобилизованного украинца рассказала о готовности выйти на Майдан.

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Атаки на Курскую область
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