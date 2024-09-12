Моральный дух военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Курской области, начинает сильно падать. Об этом сказал военный корреспондент Александр Коц в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, в начале вторжения на российскую территорию бойцы ВСУ были «нацелены на результат». Поначалу они были подготовленными и у них была мотивация, но со временем этот «запал» пропал. Подобная ситуация происходит на Запорожском, Торецком, Артемовском и Донецком направлениях, отметил журналист.

Коц добавил, что на Курском и других направлениях можно увидеть только «вялый пластилин». Многие военные прибыли на место с улиц в Виннице и Сумах, они участвуют в боевых действиях несколько недель. Свой первый боевой опыт такие солдаты получают под Курском, и он становится неудачным.

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