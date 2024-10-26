Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Евросовете объяснили участие партнеров Запада в саммите БРИКС

Шарль Мишель связал участие партнеров Запада в саммите БРИКС с ошибками ЕС

close
Johanna Geron/Reuters

Участие в последнем саммите БРИКС стран, которые в прошлом были заинтересованы в развитии отношений с западными государствами, свидетельствует об ошибках Европейского союза (ЕС) при взаимодействии с этими державами. Такое заявление сделал глава Европейского совета Шарль Мишель, пишет британская газета The Financial Times.

Политик прокомментировал присутствие делегаций Турции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на саммите БРИКС в РФ. Он обратил внимание, что эти государства традиционно имеют тесные связи с Западом. На этом фоне Мишель пришел к выводу, что их участие в мероприятии в Казани является попыткой «послать сигнал остальному миру».

Как он сказал, Брюссель всегда был уверен в своей правоте. Из-за этого в региональном содружестве никогда не пытались понять, по какой причине не входящие в него страны имеют отличную от ЕС точку зрения по тем или иным вопросам.

«На европейском уровне сформировался рефлекс читать другим лекции. Мы не всегда хорошо справляемся с коммуникацией, не всегда хорошо объясняем, говорим с другими и проявляем уважение», — подчеркнул Мишель.

В результате глава Европейского совета выразил уверенность, что региональному содружеству стоит начать с большим уважением относиться к развивающимся странам. В первую очередь речь идет о государствах, с которыми у Брюсселя есть соглашения о сотрудничестве.

XVI саммит БРИКС состоялся в Казани в период с 22 по 24 октября. На нем присутствовали главы более 20 государств, заинтересованных в присоединении к объединению в качестве полноправных членов или партнеров.

Ранее американский политолог назвал саммит БРИКС победой президента РФ Владимира Путина.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами