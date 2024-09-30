Россиянам рассказали, какие выплаты увеличат в 2025 году

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих заявила, что в 2025 году в России увеличатся декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вырастут и декретные выплаты: максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2025 году 794 355,8 рубля и в 2026 году — 882 575,4 рубля», — сказала Рыжих.

По ее словам, единовременное пособие при рождении ребенка с 2025 года увеличится до 25 735 руб., а с 2026 года — до 26 764 руб. Для работающих родителей максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут повысить в 2025 году до 69 тыс. руб. в месяц, а в 2026 году — до 76,7 тыс. руб. в месяц.

Как заявила эксперт, размер маткапитала, который определяется исходя из значения индекса роста потребительских цен, в следующем году, предположительно, увеличится на 4,5%, а в 2026 году — на 4%.

24 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране с начала 2025 года вырастет на более чем 16,5% и составит 22 440 рублей.

Ранее сообщалось, что в РФ увеличат финансирование программы маткапитала.