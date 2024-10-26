Американский профессор назвал одну из причин создания БРИКС

Грубое нарушение норм международного права со стороны американских властей послужило причиной для создания БРИКС. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По его словам, США и их союзники неоднократно злоупотребляли своим положением на глобальной политической арене и способствовали смене власти в других государствах. Более того, западные страны активно вводят односторонние санкции и используют иные средства принуждения против иных держав.

«Эти страны (члены БРИКС — «Газета.Ru») хотели сказать, что им не нравится, когда США и их сателлиты действуют вне рамок системы ООН», — подчеркнул эксперт.

Он выразил уверенность, что создание БРИКС не является попыткой отменить сложившуюся систему ООН. Напротив, объединение превратилось в некий символ защиты норм международного права со стороны заинтересованных в этом государств.

В период с 22 по 24 октября в Казани состоялся XVI саммит БРИКС, в котором приняли участие лидеры более 20 стран. На этом фоне американский журналист Джексон Хинкл высмеял утверждения западных политиков о том, что РФ якобы оказалась изолирована от остального мира.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) выразили недовольство по поводу широкого международного участия в саммите БРИКС.