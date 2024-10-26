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В ФБР отреагировали на атаку связанных с КНР хакеров на телекоммуникации в США

ФБР заявило, что расследует получение хакерами доступа к телекоммуникациям в США

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Reuters

Американские власти начали расследование по факту появления у хакеров, якобы связанных с КНР, доступа к телекоммуникационной инфраструктуре в США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA).

Документ был опубликован после того, как в СМИ распространилась информация о попытках «китайских хакеров» получить доступ к телефону ряда американских политиков. В том числе речь идет о кандидате в президенты страны от Республиканской партии Дональде Трампе и претенденте на пост вице-главы государства от той же партии Джеймсе Дэвиде Вэнсе.

«Власти США расследуют несанкционированный доступ к коммерческой телекоммуникационной инфраструктуре субъектов, связанных с КНР», — говорится в тексте.

Из заявления следует, что после выявления «вредоносной активности» сотрудники ФБР и CISA связались с подвергшимися атаке компаниями и оказали им всю необходимую помощь. Также представители бюро и агентства призвали другие организации в США к сотрудничеству с властями, если вдруг у них есть основания полагать, что они стали целями хакеров.

25 октября газета The New York Times сообщила, что «китайские хакеры» якобы пытались получить доступ к телефонам Трампа и Вэнса.

Комментируя ситуацию, в посольстве КНР в США заявили об отсутствии у руководства республики планов вмешиваться в назначенные на ноябрь президентские выборы. В дипломатическом представительстве добавили, что Пекин решительно борется с кибератаками в любых их проявлениях.

Ранее американские журналисты обвинили хакеров из КНР в атаке на системы прослушки телефонных разговоров в США.

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