Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай отверг обвинения во вмешательстве в выборы в США

Посольство КНР: Пекин не вмешивается в выборы в США и борется с кибератаками

close
Global Look Press

Китай не пытался и не планирует вмешиваться в выборы президента США, считая их внутренним делом государства. Об этом ТАСС заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне.

Таким образом, дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Times, в которой издание утверждало, что китайские хакеры якобы попытались получить доступ к телефонам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его напарника по предвыборной гонке Джеймса Дэвида Вэнса.

«Китай решительно выступает против кибератак и киберкраж в любых проявлениях и борется с ними», — подчеркнул представитель диппредставительства.

5 октября газета The Wall Street Journal сообщала, что американские провайдеры широкополосного доступа в интернет подверглись хакерской атаке, в результате которой хакеры получили доступ к системам прослушивания телефонных разговоров в США. По данным издания, упомянутая атака якобы может быть связана с китайским правительством.

Ранее Китай заявил о готовности стать партнером США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами