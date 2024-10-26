Китай отверг обвинения во вмешательстве в выборы в США

Китай не пытался и не планирует вмешиваться в выборы президента США, считая их внутренним делом государства. Об этом ТАСС заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне.

Таким образом, дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Times, в которой издание утверждало, что китайские хакеры якобы попытались получить доступ к телефонам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его напарника по предвыборной гонке Джеймса Дэвида Вэнса.

«Китай решительно выступает против кибератак и киберкраж в любых проявлениях и борется с ними», — подчеркнул представитель диппредставительства.

5 октября газета The Wall Street Journal сообщала, что американские провайдеры широкополосного доступа в интернет подверглись хакерской атаке, в результате которой хакеры получили доступ к системам прослушивания телефонных разговоров в США. По данным издания, упомянутая атака якобы может быть связана с китайским правительством.

Ранее Китай заявил о готовности стать партнером США.