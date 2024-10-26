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В КНДР назвали причины роста напряженности в регионе

МИД КНДР назвал США главными «зачинщиками» роста напряженности в регионе

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Shutterstock

В МИД КНДР заявили, что США являются главными «зачинщиками» роста напряженности в регионе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«США будут нести полную ответственность за подталкивание ситуации на Корейском полуострове к неконтролируемой обстановке», — подчеркнул начальник отдела по внешней политике МИД КНДР.

В министерстве добавили, что военные учения США и Южной Кореи несут наступательный и агрессивный характер. Они являются более ярким по масштабу, содержанию и характеру и представляют собой весьма опасную военную провокацию, подчеркнули дипломаты.

США еще больше усугубили напряженность на корейском полуострове, отправив в регион ударную группу сверхкрупного атомного авианосца CVN-73 »Джордж Вашингтон» типа «Нимитц».

До этого первый секретарь постпредставительства КНДР при ООН Ил Ха Ким опроверг утверждения США и их союзников о том, что Северная Корея отправила войска в Россию.

На неформальной встрече членов Совбеза ООН на тему «Систематические нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории Российской Федерации» дипломат назвал подобные заявления «грязными маневрами».

Ранее появилась фотография флага КНДР в зоне СВО.

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