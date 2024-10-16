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Китай заявил о готовности стать партнером США

Си Цзиньпин: от отношений Китая и США зависит будущее человечества

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Global Look Press

Отношения между Китаем и США являются одними из важнейших в мире, от них зависит благополучие двух народов, будущее всего человечества. Об этом председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин написал в приветствии участникам традиционной встречи Национального комитета по американо-китайским отношениям (США), передает ТАСС.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай неизменно строил китайско-американские отношения в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Также, по словам политика, Пекин всегда придерживался той позиции, что успехи Китая и США — это возможности для обеих стран, а не должны помогать друг другу в развитии, а не конкурировать между собой.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов быть партнером США, поскольку это принесет пользу не только двум странам, но и всему миру.

Национальный комитет по американо-китайским отношениям был создан в США в 1966 году группой ученых и политиков, религиозных деятелей и бизнесменов, которых волновало развитие отношений Пекина и Вашингтона в тогдашнем контексте мировой политики.

Ранее в США не исключили военного столкновения с Китаем из-за Тайваня.

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