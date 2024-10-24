Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опрос выявил преимущество одного из кандидатов на пост президента США

Опрос WSJ: Трамп на 2% опережает Харрис перед президентскими выборами в США

close
Brian Snyder/Reuters

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп на 2% опережает своего соперника на выборах Камалу Харрис. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

«По данным нового опроса The Wall Street Journal, Дональд Трамп вышел с небольшим отрывом в президентской гонке», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что избиратели стали более позитивно относиться к его программе и прошлым достижениям и «более негативно относиться» к его оппоненту Камале Харрис.

Трамп опережает Харрис на 2 процентных пункта, 47% против 45%. Опрос WSJ показал, что остальные либо не определились с кандидатом на выборах, либо вовсе выразили готовность проголосовать за Роберта Кеннеди-младшего, который ранее был независимым кандидатом на пост президента США, но затем снял свою кандидатуру.

Опрос проводился газетой The Wall Street Journal среди 1500 зарегистрированных избирателей 19–22 октября 2024 г. Погрешность составила 2,5%.

До этого Трамп счел, что его соперница по предвыборной гонке, вице-президент Камала Харрис оскорбляет его, потому что осознает свой проигрыш.

Ранее Трамп на своем митинге «уволил» Камалу Харрис.

Все новости на тему:
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами