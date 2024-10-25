В ООН прокомментировали отказ Украины от визита Гутерриша

Организация Объединенных Наций (ООН) не может подтвердить сведения, согласно которым Киев отверг возможность визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в визите на Украине после посещения саммита БРИКС. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

«Насколько мне известно, мы в последние дни работали с украинскими должностными лицами, пытаясь определить взаимоприемлемые сроки визита», — сказал Хак.

Заместитель представителя добавил, что во время последней встречи Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским поднимался вопрос следующего визита генсека в Киев. По словам Хака, в настоящее время стороны работают над сроками этой поездки.

Об отказе в визите Гутерриша днем 25 октября сообщало агентство AFP. По его данным, после посещения саммита БРИКС генсек ООН намеревался посетить Украину, но Зеленский не утвердил этот визит, обвинив его в «оскорблении здравого смысла и международного права».

Ранее Зеленский нахамил в адрес генсека ООН после его поездки в Казань.