Сийярто иронично ответил послу США, который подсчитал его визиты в Россию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отверг упреки со стороны США из-за его встреч с главами МИД России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Желаю приятного подсчета», — подчеркнул Сийярто.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что все его действия и решения в области внешней политики диктуют исключительно национальные интересы Венгрии.

До этого посол США в Венгрии Дэвид Прессман написал в соцсети X (ранее Twitter), что после начала Россией специальной военной операции на Украине Сийярто ездил в Москву или Санкт-Петербург уже 11 раз. По мнению дипломата, целью визитов было извлечение прибыли для Венгрии.

В начале октября пять сенаторов от Республиканской партии США выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность связями Венгрии с Россией и Китаем, а также «подрывом демократических институтов» в стране.

Ранее в Венгрии сделали прогноз по поводу холодной войны.