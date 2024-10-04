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В Венгрии заявили, что ЕС движется к экономической холодной войне с Китаем

Орбан: Евросоюз стоит на пороге экономической холодной войны с Китаем

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Virginia Mayo/AP

Европейский союз движется к экономической холодной войне с Китаем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит Reuters.

Страны — участницы блока в пятницу, 4 октября, проголосуют за введение на следующие пять лет пошлин до 45% на импорт электромобилей китайского производства. Такое решение может повлечь за собой ответные меры со стороны Пекина.

«То, что ЕС хочет сделать, — это экономическая холодная война», — заявил премьер-министр.

До этого премьер заявил, что его страна не хочет быть втиснутой ни в один из блоков и хочет продолжать поддерживать торговлю со всеми своими партнерами, включая Китай. Также Орбан предупредил, что произведенную в Европе продукцию будет труднее продавать, если мировая экономика разделится на два блока.

До этого глава МИД Венгрии заявил, что весь ЕС торгует с Россией.

Ранее в Венгрии раскритиковали остановку Украиной транзита нефти «Лукойла».

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