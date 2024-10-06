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Американские сенаторы обратились к Венгрии из-за отношений с Россией

Американские сенаторы сделали предупреждение Венгрии из-за связи с Россией и КНР

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Пять сенаторов от Республиканской партии США выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность связями Венгрии с Россией и Китаем, а также «подрывом демократических институтов» в стране. Об этом пишет The Hill.

Делегация Республиканской партии во главе с сенатором Джерри Мораном посетила Венгрию в конце недели, в нее также вошли сенаторы Джон Бузман, Сьюзан Коллинз, Джон Корнин и Джон Хувен. Поездка состоялась после того, как бывший президент Трамп, кандидат от Республиканской партии на пост президента США, выразил поддержку венгерскому лидеру Виктору Орбану, отмечается в материале.

«Наша делегация и многие наши коллеги в Конгрессе все больше обеспокоены углублением и расширением отношений Венгрии с Россией и продолжающимся разрушением ее демократических институтов», — опубликовал заявление посол США в стране Дэвид Прессман.

В заявлении отмечается, что Венгрия «продолжает игнорировать обеспокоенность союзников», высказанную углублением связей с Пекином. Американские сенаторы призвали Венгрию «прислушаться к обеспокоенности своих союзников и действовать в соответствии с ней».

До этого Орбан заявил, что Запад ожидал, что мировое сообщество будет поддерживать его в политике против России, однако в реальности все оказалось наоборот, поскольку мир «понемногу» поддерживает РФ. По словам Орбана, поддержка России со стороны Китая, Индии, КНДР, мусульманского мира неудивительна.

Ранее в Венгрии сделали прогноз по поводу холодной войны.

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