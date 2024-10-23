Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД РФ предупредил о последствиях отправки Францией солдат на Украину

МИД РФ: возможная отправка французских солдат на Украину будет иметь последствия

close
Pavel Golovkin/AP

Если Франция решит разместить воинский контингент на Украине, это может повлечь за собой столкновение ядерных держав и катастрофические последствия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Париже давно грезят идеями интервенции французского контингента на Украину. <...> Практическая реализация этой затеи приведет к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями», — сказала дипломат.

Она добавила, что Россия выражает сочувствие жителям Франции, если генштаб страны считает возможной такую перспективу.

22 октября Франция предложила обсудить размещение на Украине «неядерных сил сдерживания». Министр обороны страны Себастьян Лекорню считает, что это необходимо для отражения «новой угрозы» со стороны России.

Разместить «неядерные силы сдерживания» на Украине также предлагал президент Владимир Зеленский в качестве одного из пунктов его «плана победы» по урегулированию конфликта с РФ. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Венгрии заявил, что Киев и Брюссель хотят затянуть всю Европу в войну с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами