МИД РФ предупредил о последствиях отправки Францией солдат на Украину

Если Франция решит разместить воинский контингент на Украине, это может повлечь за собой столкновение ядерных держав и катастрофические последствия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Париже давно грезят идеями интервенции французского контингента на Украину. <...> Практическая реализация этой затеи приведет к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями», — сказала дипломат.

Она добавила, что Россия выражает сочувствие жителям Франции, если генштаб страны считает возможной такую перспективу.

22 октября Франция предложила обсудить размещение на Украине «неядерных сил сдерживания». Министр обороны страны Себастьян Лекорню считает, что это необходимо для отражения «новой угрозы» со стороны России.

Разместить «неядерные силы сдерживания» на Украине также предлагал президент Владимир Зеленский в качестве одного из пунктов его «плана победы» по урегулированию конфликта с РФ. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Венгрии заявил, что Киев и Брюссель хотят затянуть всю Европу в войну с Россией.