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Во Франции предостерегли от немедленного вступления Украины в НАТО

Хаддад: вступление Украины в НАТО грозило бы втягиванием Запада в войну

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад заявил в эфире телеканала LCI, что немедленное вступление Украины в НАТО грозило бы втягиванием Запада в войну.

Хаддад отметил, что Париж поддерживает стремление Киева присоединиться к НАТО. По его словам, вступление Украины в альянс потребует времени, но в долгосрочной перспективе это приведет к стабильности и миру в регионе.

«Ее вступление состоится лишь после войны, иначе мы окажемся втянуты в конфликт <...> Позиция Франции в проходящих на этот счет дебатах [о вступлении Украины в НАТО] в ЕС такова, чтобы как минимум обозначить для Украины в среднесрочной перспективе надежные и долгосрочные гарантии безопасности, которые предотвратят будущие нападения», — пояснил депутат.

До этого газета Politico писала, что США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания не поддерживают вступление Украины в НАТО во время конфликта.

Ранее в Грузии объяснили, почему Украину не берут в НАТО.

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