В США резко отреагировал на слова Остина об ослаблении России и Путина

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive назвал чушью слова главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина об ослаблении России и ее президента Владимира Путина.

«Это чушь, думаю, что Остин это понимает, поэтому он попытался подать это в лучшем виде, чтобы поддержать ложный тезис о том, что РФ пострадала от происходящего на Украине», — сказал он.

Макгрегор считает, что Вашингтон своей политикой, наоборот, помог России создать самую большую и эффективную армию в мире. Эксперт уверен, что идея о том, что ВС РФ необходимы дополнительные войска, не соответствует действительности.

23 октября Остин заявил, что решение конфликта на Украине будет достигнуто путем дипломатических переговоров. Он подчеркнул, что США при этом все равно продолжат поддерживать Украину. Остин отметил, что время дипломатического урегулирования конфликта будет выбрано самими властями Украины.

Ранее в России указали на отсутствие в плане Зеленского переговоров.